رسالة طمأنة من فنانة مصرية بعد إصابتها بكورونا

ونشرت الكاشف في حسابها على فيسبوك تدوينة قالت فيها "ما زلت بالرعاية بالمستشفى أتلقى العلاج ولكني أدعوا من كل قلبي أن يشفي دلال عبدالعزيز ويبارك في عمرها علشان بناتها دنيا وايمي".

وتابعت: "يارب اسمع مني بحق الشدة اللي أنا فيها يارب ما تزعلهم ويرحم الفنان الكبير سمير غانم ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين ويشفي كل مريض يتألم دعواتكم لنا جميعًا بالشفاء".



ونقلت الفنانة فاطمة الكاشف مؤخراً إلى أحد مستشفيات العزل بعد تدهور حالتها الصحية ونقص كمية الأكسجين في الدم وحجزها بغرفة العناية المركزة، وقبلها بساعات كانت قد طلبت من الجميع الدعاء لها لأنها لا تعلم متى ستكون نهايتها بعد إصابتها بالفيروس.