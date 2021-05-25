مؤكدا دعمه للتظاهرات.. علاوي يدعو للكشف عن قتلة الناشطين

بغداد - ياسين صفوان - اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، دعمه لحراك الجماهير المنتفضة سلميا، مطالبا بالكشف عن قتلة الناشطين.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "اجدد الدعم والمساندة والتأييد لحراك الجماهير المنتفضة سلميا ومطالبها الحقة في الكشف عن قتلة الناشطين والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم لمحاكمة علنية".



واضاف ان "العجز الحكومي حتى الان ازاء تلبية تلك المطالب يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الامن الانتخابي واجراء انتخابات نزيهة".