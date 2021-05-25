انت الان تتابع خبر بالفيديو: البيشمركة تستعد للعودة الى كركوك... وتفاهمات بين بغداد واربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مسؤولون عراقيون في بغداد واربيل تحدثوا عن تفاهمات متقدمة حصلت في اليومين الماضيين حيال إعادة نشر وحدات من قوات البيشمركة في محافظة كركوك، والتي تعد من أبرز المناطق المتنازع على ادارتها بين الحكومة في بغداد وإدارة اقليم كردستان.ويأتي الإعلان عن هذه التفاهمات بعد أسابيع من اجتماعات متكررة بين فرق أمنية وعسكرية تمثل حكومتي بغداد وأربيل حيال حسم الخلافات بشأن الملف الأمني في المدن المتنازع على إدارتها بين الجانبين وبدعم من الأمم المتحدة والتحالف الدولي.

واكدت قيادة العمليات المشتركة في بغداد إنّه "تقرّر إنشاء غرفة مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في كركوك مضيفةً أنّ عملية التنسيق ستبدأ فور إنشاء المركز المشترك الذي يهدف إلى سد الفراغ الأمني في مناطق المحافظة. ويعتبر المركز المرتقب افتتاحه واحداً من بين أربعة مراكز للعمليات المشتركة بين الجيش العراقي ووحدات اليبشمركة ما يرسم أول تعاون من نوعه منذ تشرين الأول لعام الفين وسبعة عشر، عقب تنظيم بغداد حملة عسكرية لاستبعاد قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، رداً على تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق.



بدورها أكدت الحكومة الاتحادية عن لسان المعنين بالملف الامني، أنّ هدف المراكز المشتركة ياتي لتنسيق العمليات ضد داعش وتسهيل عمل كافة القطاعات.

وبالتزامن مع ذلك اوضحَ عضو التحالف الكردستاني, شاخوان عبد الله أنّ "بغداد وأربيل توصلتا إلى قناعة بعدم إمكانية بسط الأمن في المناطق المتنازع عليها والتي فيها فراغات أمنية، من دون التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ. وفيما يخصّ انتشار البيشمركة داخل مدينة كركوك، اكد عبد الله انه الى الآن لا يوجد أي قرار بذلك، وإنما هو مجرد تنسيق مشترك.