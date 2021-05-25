انت الان تتابع خبر بالفيديو: قانون استرداد عائدات الفساد… هل من ارادة حقيقية للإطاحة بـ 'حيتان المال'؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قانون استرداد عائدات الفساد الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح، خطوة وصفها برلمانيون بالكبيرة في مجال مكافحة الفساد، خاصة وان القانون الجديد يعالج العديد من الثغرات القانونية ويوجه البوصلة باتجاه فئات معينة لمنع تشتيت الجهود، فضلا عن تشكيله تحالفا دوليا لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش.



برلمانيون اخرون، قللوا من اهمية تشريع قانون جديد، في ظل وجود قوانين ومؤسسات مختصة في مكافحة الفساد، حيث اكدوا ان كل هذه القوانين ستبقى حبرا على ورق، ما لم تتوفر الإرادة الحقيقية لضرب رؤوس الفساد والإطاحة بحيتانهم.