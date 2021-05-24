انت الان تتابع خبر برلماني يحذر من مؤامرة خطيرة ويدعو الكاظمي للتدخل العاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الاثنين، من مؤامرة كبيرة وخطيرة بدأت فعليا على المنتج المحلي، من خلال فتح باب الاستيراد دون سابق إنذار وبكميات كبيرة جدا لبيض المائدة ولحوم الدواجن، في محاولة لتعطيل المشاريع المحلية، داعيا رئيس الحكومة الى اتخاذ قرار شجاع وسريع في حماية المنتج المحلي وإلغاء جميع موافقات الاستيراد غير الممنهج.

