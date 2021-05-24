انت الان تتابع خبر ما سبب حصولنا على اللقاحات في ذراعنا؟ إليكم الاجابة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبهذا الصدد، قدّمت ليبي ريتشاردز، الأستاذة المساعدة في التمريض، من جامعة بوردو، إجابات واضحة تكشف السر.ويرف أن معظم اللقاحات، وليس كلها، تعطى في العضلات، وهذا ما يعرف بالحقن العضلي. ويتم إعطاء بعض اللقاحات عن طريق الفم، والبعض الآخر تحت الجلد مباشرة.ولكن ما سبب أهمية العضلات، وهل الموقع مهم؟. ولماذا عضلة الذراع - تسمى العضلة الدالية - أعلى الكتف؟.

تشكل العضلات موقعا ممتازا لإعطاء اللقاح، لأن الأنسجة العضلية تحتوي على خلايا مناعية مهمة. وتتعرف هذه الخلايا المناعية على المستضد، وهو قطعة صغيرة من الفيروس أو البكتيريا التي يدخلها اللقاح، والتي تحفز الاستجابة المناعية.

وفي حالة لقاح "كوفيد-19"، لا يتم إدخال مستضد بل يدير مخططا لإنتاج المستضدات. وتلتقط الخلايا المناعية في الأنسجة العضلية هذه المستضدات وتقدمها إلى العقد الليمفاوية.



ويؤدي حقن اللقاح في الأنسجة العضلية إلى إبقاء اللقاح موضعيا، ما يسمح للخلايا المناعية بدق ناقوس الخطر للخلايا المناعية الأخرى والبدء في العمل.

وبمجرد التعرف على اللقاح من قبل الخلايا المناعية في العضلات، تحمل هذه الخلايا المستضد إلى الأوعية الليمفاوية، التي تنقل الخلايا المناعية الحاملة للمستضد إلى العقد الليمفاوية.