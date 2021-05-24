الأمن يطيح بـ'شبكة مخدرات' في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء المقدسة، تمكن من القبض على عصابة متخصصة بتجارة المخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص يرومون القيام بالمتاجرة بهذه الحبوب داخل المدينة".وأضاف البيان، أنه "راقبت مفارز قسم شؤون المخدرات الأشخاص الثلاثة وتتبع تحركاتهم حتى ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة عددها ( 2432) حبه تم ضبطها اصوليا بموجب محضر ضبط".

وأشارت إلى "اعتراف المتهمين بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة وجلبها من خارج المحافظة وبيعها داخل كربلاء لتتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".