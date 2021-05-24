المنتخب الإسباني يخلو من لاعبي الريال في اليورو المقبل

وقد أثار انريكي الجدل بعدم استدعاء أي من لاعبي ريال مدريد لقائمة اللاروخا حيث طالب الكثيرين بانضمام ناتشو نظرًا لما قدمه في الموسم الحالي مع الفريق.

ويعد هذا الامر مفارقة تاريخية سلبية بعدم استدعاء أي من لاعبي ريال مدريد لقائمة المنتخب الإسباني لليورو المقبل حيث تعد تلك هي المرة الأولى منذ عام 1934 التي يحدث فيها ذلك.

