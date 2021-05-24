انت الان تتابع خبر بحضور مسؤولين وقادة امنيين.. انعقاد مؤتمر خاص بتأمين الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، مؤتمرها الاول في قيادة عمليات بغداد، لمناقشة كافة الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية.