بالصور: ابن أحلام ينجو من الموت بأعجوبة... سيارته احترقت بالكامل!

وأظهرت الصور المنتشرة للحادث، الخطر الكبير الذي خرج منه ابن الفنانة أحلام، كون الصور تظهر أن السيارة احترقت بالكامل.

وأكد فاهد الهاجري المتواجد حاليا بالمملكة، تماثله للشفاء، موجها الشكر لكل من سأل عنه. وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة أنا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمة والله يجزاكم خير على السؤال".

وردت أحلام قائلة: "يا عمري وروحي أنت أمي وحبيبي وقطعة من روحي الحمد لله ربي حماك أنت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لأن عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الأحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان أهل الوفى والكرم أيدٍ مطوية الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه يا ربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً".