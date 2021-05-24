عمليات بغداد تعلن عدد السيطرات التي سيتم رفعها في العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن عدد السيطرات التي سيتم رفعها من العاصمة خلال الايام المقبلة.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في تصريح خاص للسومرية نيوز، انه "سيتم رفع العديد من السيطرات من العاصمة بغداد خلال مراحل"، مؤكدا ان "اكثر من ١٠٠ سيطرة سوف ترفع في جانبي الكرخ والرصافة".



وكانت قيادة عمليات بغداد قد اعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، استمرار الجهد الهندسي باجراءات رفع نقاط التفتيش، مؤكدة رفع "سيطرة الشهيد ضياء حسين ( الفهد) الواقعة في حي النصر شرقي العاصمة.