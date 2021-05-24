ضبط معمل للغش الصناعي و صهاريج محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن نشاطاتها الامنية المنجزة في عدد من المحافظات.



وقال الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز" ان مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تم ضبط معمل يقوم بعملية الغش الصناعي في محافظة نينوى عن طريق جلب الدهون المستهلكة واضافة لها بعض المحسنات واستخدام عبوات بلاستيكية وجلكانات وبراميل لشركات اجنبية وتعبئة تلك الدهون فيها على انها دهون جديدة وذات مناشى عالمية ، كما وخلال ٧٢ساعة الماضية تمكنت المفارز اعلاه من ضبط عجلات نوع صهريج عدد ( ١٠) والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب ضمن قواطع المسؤولية بمختلف المحافظات

حيث تم ضبط العجلات اصولياً ولازالت الاجراءات مستمرة تحت اشراف القضاء.