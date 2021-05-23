انت الان تتابع خبر العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر إصابات بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.



الولايات المتحدة: 589579-33246703

الهند: 295525-26289290

البرازيل: 446309-15970949

فرنسا: 108437-5917397

تركيا 45840-5169951

روسيا: 257224-4983845

المملكة المتحدة: 127716-4460446

إيطاليا: 125028-4183476

إسبانيا: 79620 3636453

ألمانيا: 87187-3637455

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 16137-1160494 ‭‭‭‭



34 ‬‬‬‬- الأردن: 9342-729185

39 - الإمارات: 1644-552920

40 - لبنان: 7664-537887

41 - المغرب: 9115-516449

44 - السعودية: 7224-438705