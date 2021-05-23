انت الان تتابع خبر العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر إصابات بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 589579-33246703
25 - العراق: 16137-1160494
34 - الأردن: 9342-729185
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 589579-33246703
الهند: 295525-26289290
البرازيل: 446309-15970949
فرنسا: 108437-5917397
تركيا 45840-5169951
روسيا: 257224-4983845
المملكة المتحدة: 127716-4460446
إيطاليا: 125028-4183476
إسبانيا: 79620 3636453
ألمانيا: 87187-3637455
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16137-1160494
34 - الأردن: 9342-729185
39 - الإمارات: 1644-552920
40 - لبنان: 7664-537887
41 - المغرب: 9115-516449
44 - السعودية: 7224-438705