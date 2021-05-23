كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس

وبحسب البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 166 مليوناً و438 ألفاً و36 إصابة حول العالم.

وأكدت البيانات أن مجموع الوفيات عالمياً بلغ 3 ملايين و449 ألفاً و399 وفاة، في حين تم إعطاء أكثر من مليار و600 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم، وفقا بيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء.