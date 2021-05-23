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ملفا الفساد وفلسطين في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = العراق يؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني.. ويدعو لاستثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسياً.
= رئيس الجمهورية يعلن خسارة العراق ألف مليار دولار.. ويقدم مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

= قوات الامن تبيد اخطر خلايا داعش في تلال حمرين.. وتلقي القبض على ارهابي شمالي بغداد.


= العدل تغلق دائرة الطابو في نينوى بسبب التلاعب،، والكشف عن شبهات فساد في صحة الموصل.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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