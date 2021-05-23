انت الان تتابع خبر ملفا الفساد وفلسطين في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = العراق يؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني.. ويدعو لاستثمار الانتصار في غزة وتفعيله سياسياً.
= رئيس الجمهورية يعلن خسارة العراق ألف مليار دولار.. ويقدم مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
= قوات الامن تبيد اخطر خلايا داعش في تلال حمرين.. وتلقي القبض على ارهابي شمالي بغداد.
= العدل تغلق دائرة الطابو في نينوى بسبب التلاعب،، والكشف عن شبهات فساد في صحة الموصل.
= قوات الامن تبيد اخطر خلايا داعش في تلال حمرين.. وتلقي القبض على ارهابي شمالي بغداد.
= العدل تغلق دائرة الطابو في نينوى بسبب التلاعب،، والكشف عن شبهات فساد في صحة الموصل.