ملفا الفساد وفلسطين في نشرة السومرية المسائية

= رئيس الجمهورية يعلن خسارة العراق ألف مليار دولار.. ويقدم مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

= قوات الامن تبيد اخطر خلايا داعش في تلال حمرين.. وتلقي القبض على ارهابي شمالي بغداد.



= العدل تغلق دائرة الطابو في نينوى بسبب التلاعب،، والكشف عن شبهات فساد في صحة الموصل.