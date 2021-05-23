انت الان تتابع خبر الكعبي يدعو لتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمحكمة الاتحادية.
وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "التقى برئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري, خلال زيارة ميدانية اجراها الى مقر المحكمة, رافقه فيها النائب علاء الربيعي والنائب محمد الغزي والمستشار القانوني لمجلس النواب محمد يوسف".
وأكد الكعبي، بحسب البيان، ان "السلطة التشريعية حريصة على ان تمارس السلطة القضائية دورها الطبيعي في ظل نظام ديمقراطي, فمهما بلغت الدول التي لا تنتهج نظاما ديمقراطيا من تطور فهي غير قادرة على تحقيق نظام قضائي مستقل دون تدخل السلطة بشؤونها".
وأضاف، أن "حاجتنا الآن الى مؤسسة قضائية بمختلف تخصصاتها نابع من حاجتنا الى استقرار النظام الديمقراطي, والمحكمة الاتحادية هي واحدة من بين اهم المؤسسات القضائية الكفيلة بخلق الاستقرار والحيادية والعدالة، والبت بين الخصوم سواء على مستوى المؤسسات او حتى بين الفرد والمؤسسة, فالحكم الرشيد يتحقق بسيادة القانون والايمان بعدالة القانون وليس العكس".
وأشار إلى ان "الجميع متفق على هدف واحد ممثل بممارسة المحكمة الاتحادية دورها الكبير بوحدة العراق , داعيا الى ضرورة التعاون ما بين السلطة التشريعية والمحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتشريع القوانين والاستئناس بآرائها القانونية لضمان تشريع قوانين اكثر رصانة واكثر فائدة للمواطن والبلد ككل".
وأكد الكعبي، بحسب البيان، ان "السلطة التشريعية حريصة على ان تمارس السلطة القضائية دورها الطبيعي في ظل نظام ديمقراطي, فمهما بلغت الدول التي لا تنتهج نظاما ديمقراطيا من تطور فهي غير قادرة على تحقيق نظام قضائي مستقل دون تدخل السلطة بشؤونها".
وأضاف، أن "حاجتنا الآن الى مؤسسة قضائية بمختلف تخصصاتها نابع من حاجتنا الى استقرار النظام الديمقراطي, والمحكمة الاتحادية هي واحدة من بين اهم المؤسسات القضائية الكفيلة بخلق الاستقرار والحيادية والعدالة، والبت بين الخصوم سواء على مستوى المؤسسات او حتى بين الفرد والمؤسسة, فالحكم الرشيد يتحقق بسيادة القانون والايمان بعدالة القانون وليس العكس".
وأشار إلى ان "الجميع متفق على هدف واحد ممثل بممارسة المحكمة الاتحادية دورها الكبير بوحدة العراق , داعيا الى ضرورة التعاون ما بين السلطة التشريعية والمحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتشريع القوانين والاستئناس بآرائها القانونية لضمان تشريع قوانين اكثر رصانة واكثر فائدة للمواطن والبلد ككل".