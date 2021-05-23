الكعبي يدعو لتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمحكمة الاتحادية

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "التقى برئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري, خلال زيارة ميدانية اجراها الى مقر المحكمة, رافقه فيها النائب علاء الربيعي والنائب محمد الغزي والمستشار القانوني لمجلس النواب محمد يوسف".وأكد الكعبي، بحسب البيان، ان "السلطة التشريعية حريصة على ان تمارس السلطة القضائية دورها الطبيعي في ظل نظام ديمقراطي, فمهما بلغت الدول التي لا تنتهج نظاما ديمقراطيا من تطور فهي غير قادرة على تحقيق نظام قضائي مستقل دون تدخل السلطة بشؤونها".

وأضاف، أن "حاجتنا الآن الى مؤسسة قضائية بمختلف تخصصاتها نابع من حاجتنا الى استقرار النظام الديمقراطي, والمحكمة الاتحادية هي واحدة من بين اهم المؤسسات القضائية الكفيلة بخلق الاستقرار والحيادية والعدالة، والبت بين الخصوم سواء على مستوى المؤسسات او حتى بين الفرد والمؤسسة, فالحكم الرشيد يتحقق بسيادة القانون والايمان بعدالة القانون وليس العكس".



وأشار إلى ان "الجميع متفق على هدف واحد ممثل بممارسة المحكمة الاتحادية دورها الكبير بوحدة العراق , داعيا الى ضرورة التعاون ما بين السلطة التشريعية والمحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتشريع القوانين والاستئناس بآرائها القانونية لضمان تشريع قوانين اكثر رصانة واكثر فائدة للمواطن والبلد ككل".