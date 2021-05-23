انت الان تتابع خبر السفير العراقي يحدد موعد الرحلة الأخيرة لإجلاء العالقين في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي، اليوم الأحد، أن أعداد العراقيين المتبقين في الهند قليلة جداً، فيما حدد موعد اعادة اخر وجبة من العالقين.