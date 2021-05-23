صالح يقدم مشروع قانون لـ 'استرداد اموال الفساد' ومحاسبة المفسدين

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمة له تابعتها الخليج 365، ان "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".

واضاف ان "العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد"، مشيرا الى ان "150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج".



ودعا رئيس الجمهورية في كلمته الى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش"، مبينا ان "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر".

ولفت صالح الى انه "لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، وان القانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة".



واوضح ان "الفساد عطّل إرادة الشعب، وبسببه خرج الشباب المتظاهرون مطالبين بوطن يخلو من الفساد".