النفط تخطط لزيادة الصادرات الى 6 ملايين برميل بحلول 2023

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة النفط اليوم الاحد، وجود خطط لرفع قدرة العراق التصديرية لـ 6 ملايين برميل يومياً، وفيما حددت كميات النفط المصدرة عبر موانئ الجنوب وقدرتها القصوى يومياً، كشفت عن كميات النفط المصدرة شهرياً عبر حقول كركوك.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريحات صحفية، أنه في آخر إحصائية، سجلت الوزارة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا عبر موانئ الجنوب وميناء جيهان التركي"، لافتاً إلى أن "الطاقة التصديرية القصوى في الموانئ الجنوبية تزيد عن 4 ملايين برميل يوميا".

وأضاف، أن "وزارة النفط تخطط حاليا لأن تكون الطاقة التصديرية في الموانئ العراقية الجنوبية بحدود 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023"، مبينا أن "تصدير النفط من ميناء جيهان التركي في محافظة كركوك يبلغ نحو 3 ملايين برميل شهريا".

وأشار جهاد الى أن "معدلات تصدير النفط من الجنوب تتجاوز حاليا الـ 3 ملايين برميل يوميا، فيما يتم العمل على زيادة الطاقة التصديرية والخزنية من النفط في الموانئ الجنوبية لخلق مرونة عالية في عمليات تصدير النفط".

وأكد "وجود مشاريع مخطط لها من وزارة النفط تتعلق بالطاقة التصديرية للنفط"، لافتاً إلى أن "شركة المشاريع النفطية تعمل حالياً على إنشاء 24 خزانا لزيادة الطاقة الخزنية".