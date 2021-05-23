بعد اجتماع طارئ.. برشلونة قريب من الاستغناء عن خدمات كومان

وخرج برشلونة هذا الموسم ببطولة كأس الملك، بعدما خسر بطولات الدوري والسوبر الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

وتزعم العديد من التقارير أن هناك ترددًا لدى إدارة برشلونة، بشأن مقعد المدير الفني للبارسا في الموسم الجديد.



وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن الرئيس خوان لابورتا عقد اجتماعًا مهمًا مع نائبه رافا يوستي، والمدير الرياضي ماتيو أليماني، والمدير التنفيذي فيران ريفيرتر، عقب نهاية المباراة الأخيرة لبرشلونة هذا الموسم.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن إدارة برشلونة قد تبلغ كومان بقرار رحيله عن النادي، غدًا الإثنين.

يذكر أن تشافي هيرنانديز، يعد أبرز الأسماء المرشحة من الصحافة الإسبانية لخلافة كومان.

