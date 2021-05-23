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صالح: الفساد عطّل إرادة الشعب وبسببه خرج الشباب المتظاهرون

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بغداد - ياسين صفوان - رئيس الجمهورية برهم صالح يقدم مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.

رئيس الجمهورية: قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد

رئيس الجمهورية: 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003

رئيس الجمهورية: ندعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش، لان الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر

 

رئيس الجمهورية: لا يمكن التعامل مع الفساد محليا والقانون يسعى لاسترداد الأموال عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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