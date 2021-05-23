صالح: الفساد عطّل إرادة الشعب وبسببه خرج الشباب المتظاهرون

رئيس الجمهورية: قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد



رئيس الجمهورية: 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003

رئيس الجمهورية: ندعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش، لان الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر