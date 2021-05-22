انت الان تتابع خبر بالأرقام.. أحدث الإحصاءات العالمية بشأن جائحة 'كورونا' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 458 ألف وفاة،
وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 166 مليونا ونحو 496 ألف إصابة، تعافى منهم 147 مليونا وما يقارب من 322 الف مريض.
وتواصل "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 620 ألف و 917 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,778 حالة وفاة.