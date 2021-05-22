انت الان تتابع خبر بالأرقام.. أحدث الإحصاءات العالمية بشأن جائحة 'كورونا' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 458 ألف وفاة،