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السفير الفلسطيني: صوت العراق كان الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل، اليوم السبت، أن الصوت الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية كان في العراق.
وقال عقل خلال المؤتمر الدولي الاول لدعم واسناد المقاومة الفلسطينية، الذي أقيم في بغداد، إن "الشعب العراقي في الانتفاضة الفلسطينية كان على قدر المسؤولية".

وأضاف، أن "صواريخ غزة أدمت الكيان الصهيوني وأثبتت أنه لا يستطيع حماية نفسه".


وتابع أن "الصوت الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية كان في العراق"، مبينا أن" بلادنا حررت أربع مرات بقوات قادمة من العراق.

وأعرب عقل عن "شكره الى الشعب العراقي والحكومة والاحزاب على موقفهم العظيم من القضية الفلسطينية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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