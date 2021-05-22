علاوي: اغتيال 'المشهداني' دلالة عجز عن توفير الاجواء السليمة للانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم السبت، اغتيال عضو تحالف عزم الناشط هاشم المشهداني، بأنه دلالة عجز النظام عن توفير الاجواء السليمة للانتخابات.

وقال علاوي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "تتواصل عمليات اغتيال الناشطين والتي كان اخرها عضو تحالف عزم الناشط هاشم المشهداني، دون كشف ملابساتها أو معرفة الجهات التي تقف وراءها، وهو ما يؤكد عجز النظام الحاكم عن توفير الاجواء السليمة لانتخابات نزيهة".



وأضاف "هل يكون ذلك بداية التسقيط السياسي والاغتيالات قبل الانتخابات ام ماذا".

