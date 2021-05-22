انت الان تتابع خبر الحلبوسي: المسؤوليتان التأريخية والقانونية تحتمان ضرورة مساندة الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن دفاع الفلسطينيين كان مشروعاً بكل المقاييس.