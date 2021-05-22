انت الان تتابع خبر الحلبوسي: المسؤوليتان التأريخية والقانونية تحتمان ضرورة مساندة الفلسطينيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن دفاع الفلسطينيين كان مشروعاً بكل المقاييس.
وقال الحلبوسي في المؤتمر الدولي الاول في بغداد لدعم المقاومة الفلسطينية، إن "المسؤوليتين التأريخية والقانونية تحتمان ضرورة مساندة الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "العراق بكل أطيافه متفق على دعم القضية الفلسطينية".
وأضاف "وجهنا رسالة للاتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان الغاصب"، مبينا أنه "سيشارك في الاجتماع الاستثنائي بطهران لدعم القضية الفلسطينية".
وأضاف "وجهنا رسالة للاتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان الغاصب"، مبينا أنه "سيشارك في الاجتماع الاستثنائي بطهران لدعم القضية الفلسطينية".