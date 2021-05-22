الكاظمي: الانتخابات هي فرصة لفتح آفاق الازدهار

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الانتخابات هي فرصة لفتح آفاق الازدهار.
وقال الكاظمي في المؤتمر الدولي الاول في بغداد لدعم المقاومة الفلسطينية، "نجدد التأكيد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وندين الجرائم المرعبة للاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس".
وفي سياق آخر، أضاف "واجبنا مغادرة نقطة الاختلاف، والانتخابات هي فرصة لفتح آفاق الازدهار"، مشدداً على "ضرورة استعادة دور العراق الريادي في المنطقة".