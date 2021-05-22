الكشف عن الأمنية الأخيرة للفنان الراحل سمير غانم

وأكد شقيق الراحل أنه لم يعان من غيبوبة وإنما انتابته حالة من التوهان في بعض الأحيان.

وأضاف كان سمير يتابع خطواتتنا بعينه، وينتبه إلى أصواتنا حينما نصل إلى المستشفى.

وتابع : "غير كده سمير كان هيقوم وكنا خلاص"، مشيرا إلى أن سمير غانم لم يترك أي وصية وكان دائمًا ما يقول "الحمد لله".



أما أمنيته الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت العودة إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها، ولكنه لم يكتب له النجاة.