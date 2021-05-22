وزير خارجية فلسطين في بغداد غداً

وقال المتحدّث بإسم وزارة الخارجيّة، أحمدالصحّاف، في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي يزور العراق غداً، وبغداد محطته الأولى بعد الأحداث الأخيرة في فلسطين".

وأضاف الصحاف، أن "المالكي سيلتقي بالرئاسات الثلاثة، وضمن إجتماع عملٍ يجمعهما سيلتقي وزير الخارجية فؤاد حسين".

