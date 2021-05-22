تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بعد معرفتها بوفاة زوجها

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فان معدل الأكسجين في دم دلال عبد العزيز انخفض بنسبة 20%.

وطلبت الفنانة حضور جنازة زوجها الذي شيع رسميا ودفن يوم امس.

وغيب الموت الفنان سمير غانم، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

