انت الان تتابع خبر تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بعد معرفتها بوفاة زوجها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نقلت وسائل إعلام مصرية، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز المصابة بكورونا، تدهورت بعد ان تم "إبلاغها" بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فان معدل الأكسجين في دم دلال عبد العزيز انخفض بنسبة 20%.
وغيب الموت الفنان سمير غانم، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
وطلبت الفنانة حضور جنازة زوجها الذي شيع رسميا ودفن يوم امس.
وغيب الموت الفنان سمير غانم، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.