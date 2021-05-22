بالفيديو: الجيش العراقي ينقذ طفلاً من الموت بإعجوبة في الرمادي

بغداد - ياسين صفوان - نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مقطع فيديو يوضح انقاذ الجيش العراقي طفلا من الموت بإعجوبة في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقال اللواء رسول في منشور على صفحته الرسمية في الفيس بوك انه "انطلاقاً من مبدأ الانسانية قبل كل شيء تمكن الفوج الثالث لواء المشاة التاسع والثلاثون الفرقة العاشرة قيادة عمليات الانبار من انقاذ شاب غريق في منطقة الصديقية ضمن قاطع مسوولية الفوج اعلاه حيث قام الجنود الابطال بانقاذه وتقديم الاسعافات الاولية له وهو الان يتمتع بصحة جيدة ومن جديد يثبت الجيش انهم حماة الوطن والمدافعين عنه ضد الارهاب وحماة الانسانية".