انت الان تتابع خبر مباريات مثيرة في آخر جولات 'البريميرليغ' وصراع على المقاعد الاوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستقام المواجهات في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد، حيث ستشهد صراعا عنيفا على المراكز المؤهلة للمسابقات الاوروبية.

وتبرز من بين المواجهات تلك التي يخوضها ليفربول مع كريستال بالاس حيث يحتاج الريدز الى الفوز لضمان مقعد مؤهل لدوري الابطال، الا اذا كان لفريق ليستر سيتي رأي آخر حيث انه وفي حال فاز ليفربول سيحتاج الى الفوز بفارق خمسة اهداف على توتنهام الذي يقاتل هو الآخر لضمان مقعد مؤهل للدوري الاوروبي.



اما تشيلسي فيحتاج الى الفوز على استون فيلا العنيد ليحافظ على مركزه الثالث وضمان التأهل المباشر لاعرق المنافسات الاوروبية دوري الابطال، بينما سيضمن كل من ليفربول وليستر سيتي التأهل المباشر في فوزهما وخسارة ابناء توماس توخيل في المباراة.

اليكم مواجهات اليوم وموعدها:

برايتون - ارسنال

تشيلسي - استون فيلا

وست بروميتش البيون – ليدز يونايتد

توتنهام هوتسبير – ليستر سيتي

كريستال بالاس – ليفربول



ايفرتون – مانشستر سيتيساوثهامتون – وست هام يونايتدبيرنلي – شيفيلد يونايتدنيوكاسل يونايتد – فولهاممانشستر يونايتد – وولفرهامبتون

وستقام المواجهات جميعها في الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد.