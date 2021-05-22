حقوق الانسان تدعو لتشريع قوانين تكفل حرية التعبير والرأي

بغداد - ياسين صفوان - دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق اليوم السبت، إلى الاسراع بتشريع قانون حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة.





وأكد عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، تلقته الخليج 365" أن الإسراع في تشريع قانوني حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة يعد ضمانة مهمة لحقوق المواطن.

وأضاف الغراوي، أن كفالة حرية الرأي والتعبير وتعزيز شفافية المعلومات يعد ذا أولوية تشريعية وسوف يساعد بالارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق.

وطالب البرلمان والحكومة بالاستجابة للمطالب المقدمة على المستوى الوطني والدولي في تشريع قوانين تكفل حرية الرأي والتعبير وتساعد على حماية المواطن من الانتهاكات وتساهم في ارتفاع مرتبة العراق على المستوى الدوليفي مجال حقوق الإنسان والحريات والتي مازالت متدنية.