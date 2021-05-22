الصحة توجه نصائح للمواطنين لتفادي اضرار موجة الحر

بغداد - ياسين صفوان - وجهت دائرة صحة محافظة ميسان اليوم السبت، نصائح للمواطنين لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.





ودعت الدائرة في بيان تلقته الخليج 365" المواطنين بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الكافية لمعادلة حرارة الجسم، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة والأماكن المغلقة كالسيارات وعدم ترك الأطفال فيها تجنبا لحالات الاختناق".

وشددت صحة ميسان، على ضرورة "عدم ترك علب وأشياء قابلة للانفجار في السيارات مثل قناني العطور والمعقمات وولاعات السجائر".