القبض على عصابة تبتز المواطنين الكترونياً في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على عصابة تبتز المواطنين الكترونياً وتوهمهم بالتعيين.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "وبعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجود صفحة وهمية تستخدم صوره الشخصية لغرض ابتزاز المواطنين وإيهامهم بالتعيين في جهاز المخابرات مقابل مبالغ مالية، تم على الفور تشكيل فريق عمل فني مختص من مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد المتمثلة بمكتب باب الشيخ".

وأضاف البيان أنه "تم عرض الموضوع على أنظار قاضي تحقيق الرصافة ،الذي قرر مفاتحة شركات الاتصال لربط عائدية الهواتف التي تتصل بالمواطنين وبعد جهود كبيرة ومميزة أثمرت عن القبض على الجناة من خلال نصب كمين محكم لهم"، مبيناً أن "الجناة اعترفوا بعد التحقيق معهم بقيامهم بابتزاز المواطنين الكترونياً بمبالغ مالية".

وأشار الى أنه "تم تدوين أقوال الجناة بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".