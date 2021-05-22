منتخب طاجكستان يصل الى البصرة لملاقاة منتخبنا الوطني (فيديو)

وتقام المباراة يوم الاثنين المقبل، ضمن معسكر البصرة الذي يقيمه المنتخب الوطني العراقي استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة المقررة في البحرين.

يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر مجموعته الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد 11 نقطة في المجموعة التي تضم منتخبات البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.