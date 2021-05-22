انت الان تتابع خبر منتخب طاجكستان يصل الى البصرة لملاقاة منتخبنا الوطني (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-22 | 08:46
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وصل منتخب طاجكستان بكرة القدم، اليوم السبت، الى البصرة تمهيدا لملاقاة منتخبنا الوطني وديا على ملعب جذع النخلة.
وتقام المباراة يوم الاثنين المقبل، ضمن معسكر البصرة الذي يقيمه المنتخب الوطني العراقي استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة المقررة في البحرين.
يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر مجموعته الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد 11 نقطة في المجموعة التي تضم منتخبات البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.
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