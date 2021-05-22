تراجع الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الاميركية الى 199 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012