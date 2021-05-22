وزير الخارجية العراقي يشيد بدور مصر في وقف اطلاق النار ضد فلسطين

بغداد - ياسين صفوان - اشاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، بمساعي مصر للتوصُّل لوقف إطلاق النار ضد دولة فلسطين.

وذكر المتحدّث بإسمِ الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وزير الخارجيّة فؤاد حسين اجرى إتصالاً بنظيره المصري سامح شكري، حيث اشاد بمساعي مصر للتوصُّل لوقف إطلاق النار ضد دولة فلسطين".



واضاف ان حسين بحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية وأهميّة الدفع بها لمديات أرحب، وتعزيز العمل ضمن آليةِ التنسيق الثلاثي".