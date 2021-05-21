كمبش في روما لمناقشة اعمار جامع النوري ومئذنته الحدباء

وقال ديوان الوقف السني في بيان ورد لـ الخليج 365،ان " رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وصل الى العاصمة الايطالية روما ، من خلال دعوة موجهة له من منظمة اليونسكو، للمشاركة في اجتماعاتها لإعادة إعمار جامع النوري ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل".واضاف "من المقرر أن يعقد كمبش اجتماعات عدة تتركز على مناقشة عمليات إعادة إعمار جامع النوري وملحقاته بمشاركة مسؤولي منظمة اليونسكو ووزيرة الثقافة الإمارتية نور الكعبي".

واشار البيان الى انه "كان في استقباله بالعاصمة القطرية الدوحة السفير العراقي في قطر عمر البرزنجي قبل توجهه إلى روما".

