كورونا يغيب الكاتب والمفكر الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي

وقال مصدر طبي لـ الخليج 365 ان " الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي توفي هذا اليوم اثر تأثره بمضاعفات فيروس كورونا ".

يذكر ان الحجامي لديه العديد من المؤلفات التي صدرت خلال السنوات الماضية

وشغل ايضا العديد من المسؤوليات منها رئيس الهيئة الاعلامية للتيار الصدري عام 2009.