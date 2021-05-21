انت الان تتابع خبر كورونا يغيب الكاتب والمفكر الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توفي الكاتب والمفكر الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي ، اليوم الجمعة، اثر مضاعفات فيروس كورونا.
وقال مصدر طبي لـ الخليج 365 ان " الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي توفي هذا اليوم اثر تأثره بمضاعفات فيروس كورونا ".
يذكر ان الحجامي لديه العديد من المؤلفات التي صدرت خلال السنوات الماضية
يذكر ان الحجامي لديه العديد من المؤلفات التي صدرت خلال السنوات الماضية
وشغل ايضا العديد من المسؤوليات منها رئيس الهيئة الاعلامية للتيار الصدري عام 2009.