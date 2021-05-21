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كورونا يغيب الكاتب والمفكر الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي

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بغداد - ياسين صفوان - توفي الكاتب والمفكر الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي ، اليوم الجمعة، اثر مضاعفات فيروس كورونا.
وقال مصدر طبي لـ الخليج 365 ان " الدكتور عبد الجبار وحيد الحچامي توفي هذا اليوم اثر تأثره بمضاعفات فيروس كورونا ".

يذكر ان الحجامي لديه العديد من المؤلفات التي صدرت خلال السنوات الماضية
وشغل ايضا العديد من المسؤوليات منها رئيس الهيئة الاعلامية للتيار الصدري عام 2009.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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