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في عام واحد.. رجل اعمال يتبرع بـ 500 مليون جنيه استرليني لاعمال الخير

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بغداد - ياسين صفوان - اكد تصنيف بريطاني صادر عن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن رجل الأعمال الروسي من أصل أوزبيكي، أليشير عثمانوف، هو الأكثر سخاء في عالم الخير على مدار العشرين عاما الماضية.
وتظهر البيانات أن "الملياردير الروسي من أصل أوزبكي والشركات التابعة له تبرعوا في العام 2020 وحده بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية."

بالإضافة لذلك "تم تخصيص 134 مليون جنيه لمحاربة انتشار في 3 دول وهي روسيا وأوزبكستان وإيطالي".


وعلى مدى العقدين الماضيين وصلت تبرعات رجل الأعمال لأسباب نبيلة إلى 4.2 مليار جنيه لذلك منحته صحيفة "صنداي تايمز" لقب أكبر فاعل خير.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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