الإعلام الأمني: القبض على ٨١ من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365 ، : ان " قيادة القوات البرية واصلت جهودها الميدانية بواسطة قيادات العمليات والفرق، وكانت حصيلة عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات وخلال اسبوع للفترة من ١٤ولغاية ٢١ ايار ٢٠٢١، القاء القبض على ٨١ من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب".واضافت " كما عثرت على ٨٧ عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، كما عثرت على ١٨ وكراً و مخبأ و٧٦ كدس للعتاد والاسلحة المتنوعة، وقتلت ٧ إرهابيين، وعثرت على ٨ أسلحة خفيفة و٥ أخرى متوسطة، فضلا عن العثور على ١٤ صاروخ مختلفة الانواع الاحجام، فيما عثرت أيضاً على ١١٦ مقذوف مختلفة العيارات، و٤ دراجات نارية و٩ اجهزة موبايل و٣ منصات لاطلاق الصواريخ".

واشارت الخلية الى " احباط ٦٣ عملية تهريب والقت القبض على ٤ متسللين على الحدود العراقية السورية، كما عثرت على ٢٤ حاوية عتاد ١٢.٥ ملم و١٤٣ كغم من المواد الشديدة الانفجار"، موضحتا "حيث تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا وجرى تسليم الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

