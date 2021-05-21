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الإعلام الأمني: القبض على ٨١ من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ٨١ من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب من خلال عمليات قيادة القوات البرية في الاسبوع الماضي.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365 ، : ان " قيادة القوات البرية واصلت جهودها الميدانية بواسطة قيادات العمليات والفرق، وكانت حصيلة عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات وخلال اسبوع للفترة من ١٤ولغاية ٢١ ايار ٢٠٢١، القاء القبض على ٨١ من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب".

واضافت " كما عثرت على ٨٧ عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، كما عثرت على ١٨ وكراً و مخبأ و٧٦ كدس للعتاد والاسلحة المتنوعة، وقتلت ٧ إرهابيين، وعثرت على ٨ أسلحة خفيفة و٥ أخرى متوسطة، فضلا عن العثور على ١٤ صاروخ مختلفة الانواع الاحجام، فيما عثرت أيضاً على ١١٦ مقذوف مختلفة العيارات، و٤ دراجات نارية و٩ اجهزة موبايل و٣ منصات لاطلاق الصواريخ".

واشارت الخلية الى " احباط ٦٣ عملية تهريب والقت القبض على ٤ متسللين على الحدود العراقية السورية، كما عثرت على ٢٤ حاوية عتاد ١٢.٥ ملم و١٤٣ كغم من المواد الشديدة الانفجار"، موضحتا "حيث تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا وجرى تسليم الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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