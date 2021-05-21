الأولمبية الدولية تهدئ المخاوف في اليابان من الألعاب الأولمبية

وفي ختام اجتماعات استمرت 3 أيام لمناقشة التحضيرات وإجراءات التصدي لفيروس كورونا ، قال مسؤولون إن أكثر من 80% من المقيمين في القرية الأولمبية، سيتلقون التطعيم قبل موعد انطلاق الأولمبياد في 23 تموز. ويواجه الحدث الرياضي العالمي، معارضة متزايدة من الشعب الياباني، وكشف استطلاع رأي أجرته رويترز، ونشرت نتائجه اليوم ، أن ما يقرب من 70% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يرغبون إما في الإلغاء أو المزيد من التأجيل.

وقال جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤول عن الاستعدادات في نهاية الاجتماع "أستطيع أن أقول إن من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن هذه الألعاب ستكون آمنة لجميع المشاركين، والأهم من ذلك أنها ستكون آمنة للشعب الياباني".



وأضاف أن "أطقم طبية إضافية ستكون جزءا من البعثات الأولمبية الأجنبية لدعم العمليات الطبية وتطبيق إجراءات التصدي للوباء في الألعاب".

وذكرت محطة إن إتش كيه التلفزيونية، أمس الخميس، أن اللجنة المنظمة تجري ترتيبات لتقليل عدد القادمين إلى اليابان إلى النصف ضمن البعثات الأولمبية الأجنبية.

وقالت نقلًا عن مصادر حكومية، إن "من المتوقع توافد حوالي 94 ألف شخص على اليابان من أجل الأولمبياد، انخفاضا من نحو 200 ألفًا".

