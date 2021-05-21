برلمانية تحذر من تسليم الاقليم اي مبالغ قبل تطبيق ما عليه من التزامات

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذرت النائبة عن تحالف الفتح منى الغرابي، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية من مغبة تسليم اقليم كردستان دينار واحد مما تم تضمينه في الموازنة الاتحادية بحال عدم مبادرة الاقليم الى تسليم ماعليه من التزامات في الموازنة، مشيرة الى ان وعود ساسة الاقليم المستهلكة وحديثهم عن الاستعداد بتسليم ما عليهم من التزامات دون تنفيذ هو مماطلة واضحة وتكرار الى سيناريو السنوات السابقة.



وقالت الغرابي في حديث للسومرية نيوز، ان "أموال خزينة الدولة ليست ملكا لاي حكومة او سياسي او حزب بل ملك الشعب العراقي والمحافظات المنتجة للنفط لها الاحقية في الدفاع عن حقوق ابنائها، بالتالي فان اي تنازلات او مساومات على حقوق محافظات الوسط والجنوب وخصوصا المحافظات المنتجة للنفط هو امر مرفوض ولن نسمح به وسيكون لنا موقف شديد جدا مع كل من يتورط في ملف اهدار اموال الشعب العراقي لإرضاء ساسة الاقليم او غيرهم".

واضافت اننا "لسنا بالضد من مصلحة الشعب الكردستاني ولكن على ساسة الاقليم ان يعوا جيدا ان سرقاتهم لثروات الاقليم ومحاولتهم الالتفاف على ثروات الجنوب والوسط كما حصل طيلة السنوات السابقة هو امر اصبح من الماضي ولن يتكرر في هذا العام تحت اي ذريعة"، مشددة على ان "ساسة الاقليم ليسوا بحاجة الى ارسال وفد الى بغداد فالامر واضح والتفاهمات أدرجت في الموازنة والأجدر بهم المباشرة بتطبيق بنود الموازنة وتسليم ما عليهم قبل المطالبة بدينار واحد من خزينة الدولة وأي مفاوضات خارج هذا الشرط فهي مردودة على من يمضي بها ولن نسمح بتطبيقها".