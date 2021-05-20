انت الان تتابع خبر كتلة سياسية تكشف عن وجود جرائم تستهدف المنافسين والمرشحين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم الخميس، على ضرورة توفير أمن للناخبين والمرشحين، بوصفه شرطاً لانتخابات نزيهة وعادلة.
ودعا العبادي في بيان تلقته "الخليج 365" الأجهزة المختصة الكشف عن المتورطين باغتيال الناشطين وأصحاب الرأي، ووضع حد للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين.
واضاف: انٌ ائتلاف النصر وباقي قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه تراجع اشتراطات الأمن الإنتخابي وعموم الأمن المجتمعي.