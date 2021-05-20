مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

المكتب الاعلامي رئيس حكومة إقليم كوردستان قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى في الاجتماع، بحث تطورات الوضع في العراق بصورة عامة، وتم التطرق إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

واضاف البيان ان "الجانبان اتفقا على أهمية أن تُحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور".

كما تناول الاجتماع دور الأمم المتحدة في حل المشاكل، فضلاً عن الانتخابات العراقية المقبلة، وكذلك التصدي لتهديدات إرهابيي داعش، وفقا للبيان.