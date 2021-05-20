انت الان تتابع خبر أحلام تعلق على تصريحات وزير خارجية لبنان المسيئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت أحلام تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، وفيها صورة لها وهي مرتدية غطاء الوجه التراثي المعروف باسم "البرقع" في الخليج، كنوع من التضامن مع البدو والسعوديين. وقالت الفنانة الإماراتية تعليقا على صورتها:

أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي.. حنا بدو.

وكان وهبة قد طلب إعفاءه من منصبه، اليوم الأربعاء، بعد أن أثار التوتر بتصريحاته، يوم الاثنين الماضي، أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية حول حلفاء ومانحي بلاده الخليجيين.

وكان وهبة قد أثار التوتر بتصريحاته، عندما قال إن الدول الخليجية دعمت صعود تنظيم "داعش"، في وقت استدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.

كما أشار وهبة في انفعال خلال لقاء تلفزيون على شاشة "الحرة" الأمريكية، على محلل سعودي، ووصفه بعبارة "واحد من أهل البدو"، بجانب تلميحه إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في إسطنبول بواسطة مسؤولين سعوديين.

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اعتذارا على لسان وهبة، حيث أكد أن "بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".

وأصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية من جانبها بيانا مقتضبا أكدت فيه أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، "من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس [ميشال] عون".

وانتقد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري تصريحات وهبة، حيث أوضح في سلسلة تغريدات أن تلك التصريحات تخرب العلاقات اللبنانية العربية.