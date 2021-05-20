فرنسا تجهز قرارا للتهدئة في غزة ومساع لإقناع واشنطن

وأوضح لودريان، أن فرص نجاح قرار للأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط "قائمة"، مشيرا إلى وجود محادثات مع الأميركيين من أجل إقناعهم.

وقال لودريان، في حديثه إلى لجنة برلمانية، إن هناك فرصا لتنجح المبادرة "لكن الأمر لم يتم بعد"، بحسب تعبيره.