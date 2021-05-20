انت الان تتابع خبر فرنسا تجهز قرارا للتهدئة في غزة ومساع لإقناع واشنطن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء، إن بلاده تجهز قرارا في مجلس الأمن الدولي مع "الشركاء العرب" يدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح لودريان، أن فرص نجاح قرار للأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط "قائمة"، مشيرا إلى وجود محادثات مع الأميركيين من أجل إقناعهم.
وقال لودريان، في حديثه إلى لجنة برلمانية، إن هناك فرصا لتنجح المبادرة "لكن الأمر لم يتم بعد"، بحسب تعبيره.