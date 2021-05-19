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تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الانتخابات وأحداث فلسطين

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يشدد على تذليل العقبات لاستقطاب الاستثمارات،، ويتحدث عن فوضى بالتخطيط تسببت بتراكم المشاكل.
= بعد دعوات المقاطعة.. تحذيرات نيابية من فوضى تأجيل الانتخابات.. ورئيس الحكومة يحث على المشاركة الواسعة للتغيير نحو الأحسن.

= إحباط تهريب كميات ضخمة من النفط في كركوك،، ونزاع عشائري يقطع خطا ناقلا للكهرباء في البصرة.


= جيش الإحتلال يدمر ثلاثة مساجد في قطاع غزة،، وسرايا القدس تستهدف جنوب إسرائيل برشقات صاروخية مكثفة.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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