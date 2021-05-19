تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الانتخابات وأحداث فلسطين

= بعد دعوات المقاطعة.. تحذيرات نيابية من فوضى تأجيل الانتخابات.. ورئيس الحكومة يحث على المشاركة الواسعة للتغيير نحو الأحسن.

= إحباط تهريب كميات ضخمة من النفط في كركوك،، ونزاع عشائري يقطع خطا ناقلا للكهرباء في البصرة.



= جيش الإحتلال يدمر ثلاثة مساجد في قطاع غزة،، وسرايا القدس تستهدف جنوب إسرائيل برشقات صاروخية مكثفة.