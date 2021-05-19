انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الانتخابات وأحداث فلسطين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يشدد على تذليل العقبات لاستقطاب الاستثمارات،، ويتحدث عن فوضى بالتخطيط تسببت بتراكم المشاكل.
= بعد دعوات المقاطعة.. تحذيرات نيابية من فوضى تأجيل الانتخابات.. ورئيس الحكومة يحث على المشاركة الواسعة للتغيير نحو الأحسن.
= إحباط تهريب كميات ضخمة من النفط في كركوك،، ونزاع عشائري يقطع خطا ناقلا للكهرباء في البصرة.
= جيش الإحتلال يدمر ثلاثة مساجد في قطاع غزة،، وسرايا القدس تستهدف جنوب إسرائيل برشقات صاروخية مكثفة.
= إحباط تهريب كميات ضخمة من النفط في كركوك،، ونزاع عشائري يقطع خطا ناقلا للكهرباء في البصرة.
= جيش الإحتلال يدمر ثلاثة مساجد في قطاع غزة،، وسرايا القدس تستهدف جنوب إسرائيل برشقات صاروخية مكثفة.