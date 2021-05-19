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برشقة صاروخية ثقيلة..' سرايا القدس' تقصف تل أبيب

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بغداد - ياسين صفوان - قصفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة.
هذا وكشفت "سرايا القدس" في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع "مارس" الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

كما وأفادت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

وفي عملية مشتركة، أعلنت "سرايا القدس" وألوية "الناصر صلاح الدين" قصف موقع "كرم أبو سالم" وأميتاي وحشودات إسرائيلية شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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