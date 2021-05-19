الرئيس الفلسطيني: القدس مفتاح السلام والأمن في المنطقة

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، أنه "لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس.

قال محمود عباس في كلمة وجهها للبرلمان العربي: "نريد سلام وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، مبينا ان "ما تقوم به دولة الاحتلال على غزة من اعتداءات على المدنيين وقتل للأطفال والناس، وإرهاب غزة المنظم، من جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، ولن نتهاون في ملاحقه هذه الجرائم"، مؤكدا أن "عملنا منصب على وقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس".

وأكمل الرئيس الفلسطيني: "نحن طلاب سلام لا حرب، ولكن لا يمكن أن نفرط بأي من حقوق شعبنا".

وعن الانتخابات، أوضح محمود عباس قائلا: "سبق وأجلنا اجراء الانتخابات بسبب القدس، وقلنا لا انتخابات من دون القدس مهما كان الثمن"، معتبرا أن "إجراء الانتخابات من دون القدس، هو تسليم بصفقة القرن".

وأردف: "أعلن أن جهودنا من أجل الانتخابات سوف تستمر، وسنجريها فور إزالة أسباب التأجيل"، موضحا: "أؤكد استعدادنا لتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالشرعية الدولية وتكون مقبولة دوليا".

وتابع: "أبلغنا الإدارة الأمريكية استعدادنا الكامل للعمل معها في إطار اللجنة الرباعية الدولية".